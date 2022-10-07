2022/10/07 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةكشف مصدر امني، الجمعة، عن ملابسات محاولة اغتيال النائب فالح الخزعلي في البصرة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "مكتب ائتلاف دولة القانون بمنطقة الجمعيات والذي يقع بجوار مكتب النائب الخزعلي تعرض إلى اطلاقات نارية". واضاف ان "بعض الرشقات جاءت على مكتب النائب الخزعلي، حيث كان يتواجد النائب في المكتب تمهيداً لمغادرته العاصمة لحضور جلسة البرلمان غداً".وكانت مصادر محلية قد افادت، بنجاة النائب فالح الخزعلي من محاولة اغتيال تعرض لها في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف تفاصيل تعرض الخزعلي لمحاولة اغتيال في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف تفاصيل تعرض الخزعلي لمحاولة اغتيال في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).