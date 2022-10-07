أسعار النفط تتجاوز 98 دولاراً للبرميل

2022/10/07 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، محققة قفزة جديدة تجاوزت معها 98 دولاراً للبرميل.وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 98.35 دولاراً للبرميل مرتفعة بما يقارب 4% عن سعر الإغلاق أمس والذي بلغ 94.42 دولاراً.وسجلت عقود الخام الأميركي الآجلة ارتفاعاً مماثلاً بـ 92.37 دولاراً للبرميل.

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