2022/10/07 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qig0qGcAJ_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايقاف آخر شعلة المشاعل النفطية والاستغناء عن استيراد الغاز الإيراني في غضون العامين المقبلين | تقرير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايقاف آخر شعلة المشاعل النفطية والاستغناء عن استيراد الغاز الإيراني في غضون العامين المقبلين | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).