لأسباب عدة.. الناصرية تشكل بؤرة غليان وسط وجنوب العراق

2022/10/07 | 20:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرفت الناصرية السنوات الماضية على أنها من أكثر المناطق التي تشهد مظاهرات شعبية وصدامات مع القوات الأمنية، وإثر ذلك برز اسم المدينة في نشرات الأخبار كمنطقة ساخنة سياسيا وأمنيا.

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