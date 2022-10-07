توب 5.. الطب الشرعي الإيراني يتحدث عن سبب موت أميني.. وجدل حول تغريدة صلاح

2022/10/07 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تقرير الطب الشرعي في إيران حول وفاة مهسا أميني الى تحديد السعودية موعد تنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوضيح حول "المنازل والمجمعات الخاصة" وصولًا الى جدل على تغريدة محمد صلاح بالمولد النبوي..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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