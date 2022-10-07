اعتقال شخص في السعودية بسبب ممارسة الطب البديل بدون ترخيص

2022/10/07 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت شرطة منطقة القصيم بالسعودية، الجمعة، مقيما بسبب ممارسته للحجامة دون سابق تصريح من السلطات.

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