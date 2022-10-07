العثور على جثة أكاديمي في كربلاء

2022/10/07 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة أكاديمي في محافظة كربلاء.

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