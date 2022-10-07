رسالة هامة من بغداد تحسم مصير مرشحي رئاسة الجمهورية وتحدد مهلة للاكراد

2022/10/07 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الجمعة، عن تفاصيل الرسالة المرسلة من الإطار التنسيقي الى قادة الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، مبينا ان الرسالة تتضمن التذكير بالمهلة الاطارية لحسم اختيار رئيس الجمهورية.وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي بعث برسالة مهمة جدا لقيادات الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في اربيل يوم امس من اجل الاسراع حسم تقديم المرشح التوافقي لمنصب رئيس الجمهورية وقد جرى منحهما مهلة اسبوع واحد من اجل الحسم".واضاف، انه "في حال تعذر الوصول الى نتائج فانه على الحزبين تقديم مرشح الى مجلس النواب وترك الخيار لأعضائه في اختيار احدهما لمنصب رئيس الجمهورية اي اعادة لسيناريو 2018".واشار الى ان "اختيار رئيس الجمهورية مهمة للغاية لوضع اولى ملامح تشكيل الحكومة من خلال تكليف السوداني الذي يحظى بدعم اغلب القوى السياسية لتشكيل الحكومة القادمة". وقد طالب الاطار التنسيقي في عدة مناسبات من القوى الكردية بحسم الدخول بمرشح موحد لرئاسة الجمهورية او الدخول بمرشحين اثنين قبيل دخول جلسة التصويت على الرئاسة.

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