2022/10/07 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يهنئ بحلول المولد النبوي الشريف: مسيرته أسوة لنا في خدمة أهلنا المركز الخبري الوطني.

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