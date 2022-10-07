2022/10/07 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الجمعة، شراءها لأسلحة وطائرات حربية، فيما أكدت ان وزارة الدفاع هي المسؤولة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: إنه “ورد في موقع “رداوو” اقوال عن احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التصنيع الحربي تنفي شراءها لأسلحة وطائرات حربية وتؤكد: وزارة الدفاع هي المسؤولة المركز الخبري الوطني.

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