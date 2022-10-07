التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال النائب فالح الخزعلي

2022/10/07 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر أمني اليوم الجمعة، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو مجلس النواب فالح الخزعلي.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “مجموعة مسلحة اعترضت طريق النائب عن الفتح فالح الخزعلي في البصرة وافتعلت مشاجرة واستخدمت سلاحاً في محاولة لاغتياله”.وأكد أن “المحاولة فشلت بعد تصدي حماية النائب للمجموعة المسلحة”.

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