النائب فالح الخزعلي يوضح تفاصيل محاولة اغتياله (فيديو)

2022/10/07 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، على مقطع مصور للنائب، فالح الخزعلي، يوضح فيه تفاصيل محاولة اغتياله.

وقال الخزعلي في المقطع، إن "ما تشهده البصرة من تداعيات يتطلب موقفا جديا من الحكومة للتصدي للجماعات الخارجة عن القانون".

وبين أنه "من مسؤولية الحكومة استتباب الأمن وملاحقة المتورطين بهذه العملية الإرهابية الجبانة".

وفي وقت سابق، تعرض النائب، فالح الخزعلي، الى محاولة اغتيال في محافظة البصرة.

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