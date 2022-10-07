2022/10/07 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصبح اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانسشتر سيتي المنافي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث احتاج إلى 8 مباريات فقط ليحطم بعض الأرقام القياسية في عالم كرة القدم والبريميرليغ، وهو يبدو جاهزا لتحطيم المزيد.

ويهيمن هالاند حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق لا بأس به، بعد مرور 8 جولات فقط من بطولة البريميرليغ، حيث سجل حتى الآن 14 هدفا خلال 8 مباريات، من بينها 3 ثلاثيات "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعب "الاتحاد".

وجاءت ثلاثيات هالاند أمام كل من كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتفوق هالاند على الهداف الإنجليزي ونجم توتنهام هوتسبر هاري كين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 أهداف.

لكن البداية النرويجية القاتلة انتقلت أيضا إلى دوري أبطال أوروبا حيث احتل المركز الأول في تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات.

وفي أول 22 مباراة له في المسابقة القارية، سجل هالاند 28 هدفا، وهو أسرع هداف يصل إلى هذا الرقم.

وكان فريق بورنموث هو الوحيد الذي منع هالاند من هز الشباك حتى الآن.

ويبدو أن هذا الأمر أثار حفيظة جماهير منافسي مانشستر سيتي، و"سئموا" من استمرار هالاند في تسجيل الأهداف.

وفي إجراء ساخر، تم تقديم عريضة ذات طبيعة فكاهية إلى البرلمان البريطاني لإخراج اللاعب من المنافسة، بحسب ما ذكرت عدة صحف بريطانية وإسبانية.

أما السبب بحسب مقدمي العريضة، فلأن نجم المان سيتي، كما يؤكدون "إنسان آلي" أو "روبوت" أو آلة تسجيل أهداف، أو كما قال حارس مرمى فريق كوبنهاغن الدنماركي، الذي خسر بخماسية أمام السيتيزنز، "ليس إنسانا".

تجاوز الهدف

نتيجة لهذا كله، ابتكر أحد مشجعي مانشستر يونايتد طريقة جديدة لإنقاذ الفرق من الاضطرار إلى اللعب ضد الدولي النرويجي.

وتمثلت طريقته في تقديم التماس أو عريضة ذات طبيعة غريبة وساخرة للبرلمان البريطاني "لمنع هالاند من المشاركة في الدوري وطرده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لأنه ليس إنسانا".. التماس لطرد إرلينغ هالاند من البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لأنه ليس إنسانا".. التماس لطرد إرلينغ هالاند من البريميرليغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).