2022/10/07 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، توضيحا يخص وفاة عميد كلية الفيزياء.

وذكرت الشرطة في بيان “تناولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر غير دقيق بعنوان ( العثور على جثة عميد كلية الفيزياء الطبية في جامعة كربلاء داخل منزله )”.

وأضافت: “هنا توضح مديرية شرطة كربلاء المقدسة أن ما حصل هو حادث وفاة طبيعية داخل منزل قيد الإنشاء يعود للدكتور الفقيد نتيجة لسقوطة من أعلى منزله أدت إلى وفاته في الحال داخل منزله في حي ضباط الموظفين”.

وتابعت: أننا “في الوقت الذي نعزي فيه الكوادر العلمية لجامعة كربلاء وأهله ومحبيه بهذا المصاب”.

ودعت الشرطة، مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك الإعلاميين الى أن “تكون صفحاتهم الشخصية منبراً لنشر الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من شرطة كربلاء بشأن العثور على جثة عميد كلية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من شرطة كربلاء بشأن العثور على جثة عميد كلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).