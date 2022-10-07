جامعة كربلاء توضح تفاصيل مقتل معاون عميد كلية الفيزياء الطبية

2022/10/07 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت جامعة كربلاء، اليوم الجمعة،

تفاصيل العثور على جثة أستاذ في كلية

الفيزياء الطبية في الجامعة.

وقال مدير قسم الاعلام والعلاقات في

جامعة كربلاء يحيى الطائي في تصريح

تابعته وكالة نون الخبرية، إن "مو

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