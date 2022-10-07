2022/10/07 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nsouzVDMdTI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحو خمسة آلاف حالة وفاة جراء الحوادث المرورية العام الماضي | تقرير: حسام التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نحو خمسة آلاف حالة وفاة جراء الحوادث المرورية العام الماضي | تقرير: حسام التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).