شرطة كربلاء توضح بشأن العثور على جثة استاذ جامعي

2022/10/07 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الجمعة، توضيحا بشان انباء العثور على جثة استاذ جامعي.

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