التصنيع الحربي تنفي شراء اسلحة وطائرات حربية .. وزارة الدفاع هي المسؤولة

2022/10/07 | 22:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نفت هيئة التصنيع الحربي، الجمعة 10/07/2022، شراءها لأسلحة وطائرات حربية، فيما...

ظهرت المقالة التصنيع الحربي تنفي شراء اسلحة وطائرات حربية ..



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