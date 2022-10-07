2022/10/07 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EThHaHZzYW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار الزراعة بالبيوت البلاستيكية في مناطق النجف الزراعية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتشار الزراعة بالبيوت البلاستيكية في مناطق النجف الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).