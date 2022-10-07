الحجاب والفقيه

2022/10/07 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

من الاوتار التي تعزف عليها العلمانية

هي مسالة الحجاب للمراة وانه كبت وظلم

بحق المراة ، هنالك اربعة محاور تخص

الحجاب وهي وجوبه ، شكله ، الغاية منه ،

هل يحق للفقيه معاقبة من لم

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