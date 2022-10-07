2022/10/07 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

الشارع العراق لم يكن لوحده ممتعضا من

انسداد العملية السياسية بل ان المجتمع

الدولي باسره ايضا كان يشاطره الامتعاض

، هذا ماكشفت عنه السيدة بلاسخارت

المندوبة الاممية الخاصة للعراق ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت ورسائلها المشفرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت ورسائلها المشفرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).