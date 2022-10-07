العتبة الحسينية: قدمنا (63) مليار و(350) مليون دينار دعماً مالياً للمرضى

2022/10/07 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة، الدكتور ستار

جبار الساعدي، ان العتبة المقدسة قدمت

اكثر من (63) مليار دينار كدعم مادي في ملف

علاج المرضى المجاني بالكامل او

التخفيض النصفي

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