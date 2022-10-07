توضيح بشأن صوت الانفجار الذي سمع في مطار كركوك

2022/10/07 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تفاصيل دوي الانفجار الذي حدث في مطار كركوك الدولي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "لا يوجد اي تفجير ضمن حدود محافظة كركوك".

وبينت أن "صوت التفجير عبارة عن تدريب تعبوي مسيطر عليه داخل المطار".

فيما نفت قيادة شرطة كركوك: "حدوث اي انفجار داخل المحافظة"، مؤكدة أن "المحافظة تنعم بالأمان بفضل القوات الأمنية بمختلف صنوفها".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر محلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته داخل مطار كركوك الدولي".

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