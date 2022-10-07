سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته داخل مطار كركوك

2022/10/07 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار داخل مطار كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم سماع دوي انفجار داخل مطار كركوك الدولي".

وبين أنه "لم تعرف طبيعة الانفجار لغاية الان".

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