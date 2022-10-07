نزاع على قطعة أرض يسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في بابل

2022/10/07 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بنزاع حول قطعة ارض في قضاء المسيب بمحافظة بابل.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "نزاعا مسلحا حدث حول ملكية قطعة ارض اسفر عن مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بمنطقة اولاد مسلم بن عقيل في قضاء المسيب بمحافظة بابل".

واضاف ان "قوة امنية وصلت الى موقع النزاع المسلح وفرضت طوقا امنيا من اجل منع الصدام".

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