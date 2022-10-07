مصدر يوضح حقيقة دوي الانفجار في مطار كركوك

2022/10/07 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اوضح مصدر امني، اليوم الجمعة، حقيقة دوي الانفجار الذي سمع داخل مطار كركوك.

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