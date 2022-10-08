2022/10/08 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الجمعة، أن المباحثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمرة حتى الآن.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم) إنه "لا يوجد اتفاق سياسي بين الحزبين بخصوص منصب رئاسة الجمهورية، ونأمل أن يتم حسم هذا الملف خلال الأسبوع المقبل من خلال عدة جلسات للحوار".

وأضاف أن "جلسة البرلمان المقبلة لن تناقش ملف التصويت على منصب رئاسة الجمهورية، لذلك لدينا مساحة من الوقت لحسم المنصب، قبل عقد الجلسة المخصصة، وهناك مرونة من الطرفين".

هذا وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في وقت سابق، استمرار الحوار مع الديمقراطي الكردستاني بشأن الدخول بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مبينا ان ذلك يعني التخلي عن مرشح الاتحاد برهم صالح وكذلك مرشح الديمقراطي ريبر احمد.

وقال خشناو في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "القوى الكردية في حوار جاد لحسم ملف رئاسة الجمهورية ومرشح التسوية يعني الاستغناء عن المرشحين الاثنين".

واضاف ان "الاتحاد يعتقد ان المناصب المخصصة للكرد ليست حكرا على حزب كردي وليس لديه مرشح لرئاسة الجمهورية غير برهم صالح".

واشار الى انه "في حال عدم التوصل الى مرشح سنذهب الى مجلس النواب بمرشحين اثنين الا ان الاتحاد تبنى الحوار الاستراتيجي مع الديمقراطي لاعادة التوازن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد يتحدث عن مباحثات رئاسة الجمهورية ويتوقع موعداً حاسماً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد يتحدث عن مباحثات رئاسة الجمهورية ويتوقع موعداً حاسماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).