"الوضع سيزداد سوءاً".. بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

2022/10/08 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت وزارة الخارجية البريطانية،

مواطنيها بعدم السفر إلى جميع محافظات

العراق باستثناء إقليم كردستان.

وذكرت السفارة في تحذير لمواطنيها:

"ينصح مكتب الخارجية والكومنولث

والتنمية (FCDO) بعدم السفر إلى جميع

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