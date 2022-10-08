اكثر من ٣٠ مشروعا متلكأ في محافظة كربلاء المقدسة

2022/10/08 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي

الميالي ، اليوم الجمعة ، عن اعتماد

آلية جديدة للتعامل مع المشاريع

المتلكئة والمتوقفة في المحافظة ،

مؤكداً على تحديد فترة زمنية بغية حسمها

و استنئاف العمل بها .

وق

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