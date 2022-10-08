2022/10/08 | 00:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LfbHYOjBeKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المخرج صلاح كرم: سلوك الممثل يساعد على اداء الشخصية بشكل جيد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المخرج صلاح كرم: سلوك الممثل يساعد على اداء الشخصية بشكل جيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).