2022/10/08 | 00:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص..حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، جدل صرف رواتب موظفي الدولة بحلول عام 2023 المقبل، مؤكدة أن الرواتب لن تتوقف اياً كان شكل الحكومة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية تحسم جدل صرف الرواتب بحلول 2023: “لن تتوقف اياً كان شكل الحكومة” المركز الخبري الوطني.

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