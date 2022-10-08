2022/10/08 | 00:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الجمعة، توضيحاً حول حادثة وفاة عميد كلية الفيزياء الطبية في جامعة كربلاء.وذكر بيان للشرطة، تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنّ “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء توضح بشأن مصرع عميد كلية الفيزياء الطبية: حادثة وفاة طبيعية المركز الخبري الوطني.

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