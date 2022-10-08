2022/10/08 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬نائب‭ ‬عراقي‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني،‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بتعرض‭ ‬النائب‭ ‬فالح‭ ‬الخزعلي،‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬فاشلة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭.‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬محلية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬مسلحة‭ ‬اعترضت‭ ‬طريق‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح،‭ ‬فالح‭ ‬الخزعلي،‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬وافتعلت‭ ‬مشاجرة‭ ‬معه‮»‬‭.‬ وأوضح،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬المجموعة‭ ‬استخدمت‭ ‬سلاحاً‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاغتياله،‭ ‬لكنها‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جناح‭ ‬من‭ ‬الإطار‭ ‬يهاجم‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي بعد‭ ‬إعلان‭ ‬موعد‭ ‬تنفيذه‭ ‬مع‭ ‬الأردن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جناح‭ ‬من‭ ‬الإطار‭ ‬يهاجم‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي بعد‭ ‬إعلان‭ ‬موعد‭ ‬تنفيذه‭ ‬مع‭ ‬الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).