2022/10/08 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محاولة اغتيال نائب عراقي بغداد -الزمان أفاد مصدر أمني، امس الجمعة، بتعرض النائب فالح الخزعلي، إلى محاولة اغتيال فاشلة في محافظة البصرة. وقال المصدر في تصريحات محلية إن «مجموعة مسلحة اعترضت طريق النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، في محافظة البصرة وافتعلت مشاجرة معه». وأوضح، أن «تلك المجموعة استخدمت سلاحاً في محاولة لاغتياله، لكنها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جناح من الإطار يهاجم الربط الكهربائي بعد إعلان موعد تنفيذه مع الأردن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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