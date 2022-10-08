2022/10/08 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن:نحاول فهم كيف سيجد بوتين مخرجاً كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – واشنطن- الزمان قالت المتحدثة باسم البيت الابيض الجمعة «لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات الى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في شكل وشيك». ويأتي هذا التوضيح للمتحدثة كارين جان بيار بعد تصريحات شديدة اللهجة الخميس للرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الابيض:لا مؤشرات الى استعداد روسيا لاستخدام وشيك للسلاح النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الابيض:لا مؤشرات الى استعداد روسيا لاستخدام وشيك للسلاح النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الابيض:لا مؤشرات الى استعداد روسيا لاستخدام وشيك للسلاح النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).