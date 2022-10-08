البيت‭ ‬الابيض‭:‬لا‭ ‬مؤشرات الى‭ ‬استعداد‭ ‬روسيا‭ ‬لاستخدام‭ ‬وشيك‭ ‬للسلاح‭ ‬النووي

2022/10/08 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن‭:‬نحاول‭ ‬فهم‭ ‬كيف‭ ‬سيجد‭ ‬بوتين‭ ‬مخرجاً‭ ‬ كييف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬سبب‭ ‬لدينا‭ ‬لتعديل‭ ‬وضعيتنا‭ ‬النووية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬كوننا‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬مؤشرات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تستعد‭ ‬لاستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬وشيك‮»‬‭.‬ ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التوضيح‭ ‬للمتحدثة‭ ‬كارين‭ ‬جان‭ ‬بيار‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬شديدة‭ ‬اللهجة‭ ‬الخميس‭ ‬للرئيس‭ […]

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