الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬تستحدث‭ ‬منصبًا‭ ‬لمراقبة‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬روسيا

2022/10/08 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيلينسكي‭ ‬يطالب‭ ‬الأوربي‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الروسي جنيف‭ -‬موسكو‭ – ‬كييف‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ -‬الزمان‭ ‬ استحدث‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الجمعة‭ ‬منصب‭ ‬مقرر‭ ‬خاص‭ ‬لمراقبة‭ ‬قمع‭ ‬المعارضين‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬انتصار‭ ‬مزدوج‭ ‬للغرب‭ ‬بعد‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬لمنظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬روسية‭.‬‮ ‬ وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ […]

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