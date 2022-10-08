2022/10/08 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زيلينسكي يطالب الأوربي بالضغط على قطاع الطاقة الروسي جنيف -موسكو – كييف – اف ب -الزمان استحدث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخه الجمعة منصب مقرر خاص لمراقبة قمع المعارضين في روسيا، في انتصار مزدوج للغرب بعد منح جائزة نوبل للسلام لمنظمة غير حكومية روسية. وهذه المرة الأولى التي يتم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تستحدث منصبًا لمراقبة القمع في روسيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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