بعد تصريحات بايدن عن حرب

2022/10/08 | 00:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن"، وأضافت أن واشنطن تواصل التعامل مع تهديدات بوتين النووية "على محمل الجد وستواصل مراقبة الوضع".

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