نواب امريكيون لسحب قوات بلادهم من الخليج بعد قرارات تخفيض الانتاج النفطي المفيد لروسيا

2022/10/08 | 00:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يرى محللون ان دول الخليج الغنية بالنفط وخصوصا السعودية، تحاول من خلال...

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