هيئات أممية: نسبة الأمية ترتفع بشكل مطرد في العراق

2022/10/08 | 01:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد نسب الأمية في العراق ارتفاعا مطردا، حسب إحصاءات هيئات أممية ومؤسسات عراقية، وترجع هذه الأرقام الكبيرة إلى الأوضاع التي عاشها العراق خلال العقود الماضية وسط تحذيرات من تفاقم الوضع جراء غياب أو ضعف

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