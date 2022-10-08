اغلاق مدخل الباب الشرقي بالحواجز الكونكريتية وسط بغداد

2022/10/08 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بصدور توجيه امني بغلق ساحتي التحرير والطيران وتقاطع قرطبة وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "توجيها امنيا صدر بغلق ساحة التحرير وساحة الطيران وتقاطع قرطبة وسط بغداد".

واضاف انه "تم التوجيه بعدم السماح بعبور العجلات والستوتات والتكاتك والدراجات النارية".واشار المصدر الى انه "حسب توجيه القيادات العليا المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ بدءا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت، والتأكيد على منع عبور اي "شفل او كرين" من خلال الجسور والتقاطعات والساحات لاي سبب كان".

واوضح المصدر ان "صدر التوجيه بان يكون القادة والامرين بكافة المستويات على رأس قطعاتهم".ولفت الى انه "تم التوجيه ايضا بتفتيش العجلات والاشخاص تفتيش دقيق ويمنع عبور اي عجلة او شخص يحمل السلاح او اي الة جارحة يعتقل ويسلم الى مراكز الشرطة".

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