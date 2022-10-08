الخارجية البريطانية: الوضع يمكن ان يزداد سوءا بالعراق في غضون مدة قصيرة

2022/10/08 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

نصحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، رعاياها بعدم السفر إلى العراق.

ونصح مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، في بيان "بعدم السفر إلى جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان العراق، وعدم السفر إلى الإقليم باستثناء السفر الضروري".

وأضاف البيان، أن "العراق لا يزال عرضة للتوترات الإقليمية، وهناك مجموعات مسلحة تعارض الوجود الغربي في العراق وتشكل تهديدًا للمملكة المتحدة ومصالح أخرى في العراق"، مردفا: "بما في ذلك الهجمات على القواعد العسكرية للتحالف العالمي والمباني الدبلوماسية والمواطنين الأجانب".

وتابع، أن "التوترات تتصاعد بسبب المفاوضات المطولة بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2021".

واكمل أن "الاحتجاجات اندلعت في المنطقة الدولية في بغداد وما حولها، والوضع الأمني معرض لخطر التدهور، ولا يزال الوضع غير مؤكد ويمكن أن يزداد سوءًا في غضون مهلة قصيرة".



وشدد البيان: "يجب تجنب أي مسيرات واتباع تعليمات السلطات المحلية، لانه من المرجح اندلاع مزيد من الاحتجاجات مع احتمال تصاعد العنف".

وبين، أن "هناك مناطق في إقليم كردستان العراق عرضة لهجمات متقطعة بالمدفعية والطائرات بدون طيار والصواريخ".

ولفت إلى "وجود احتمال لتهديد متزايد ضد المصالح الغربية، بما في ذلك تهديد على مواطني المملكة المتحدة".

وخاطب البيان مواطني بريطانيا بالقول: "لذا يجب اخذ الحيطة والحذر وأن يكون لديك ترتيبات أمنية قوية وخطط طوارئ وإبقائها قيد المراجعة، ومواكبة آخر التطورات، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام ونصائح السفر هذه".

وأضاف: "في سياق التوترات الحالية بشأن تشكيل الحكومة، يتم تذكير الرعايا البريطانيين بأن الدعم القنصلي في العراق محدود للغاية، وبحال حدوث مزيد من التدهور في الوضع الأمني ستكون المساعدة لمغادرة العراق متاحة عبر التالي:

ـ قد تكون مؤهلاً للحصول على تأشيرة زيارة عند وصولك إلى العراق الفيدرالي.





ـ تحقق من متطلبات التأشيرة مع السفارة العراقية في لندن، أو القنصلية العراقية في مانشستر قبل السفر او في إقليم كردستان العراق.

ـ يمكنك الحصول على تأشيرة لمدة 30 يومًا عند الوصول إلى مطار أربيل والسليمانية الدوليين، هذا صالح للسفر في إقليم كردستان العراق فقط.

ـ يجب أن تظل يقظًا وأن تراقب تقارير وسائل الإعلام.

ـ هناك أيضًا تهديد كبير بالاختطاف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من كل من داعش والجماعات الإرهابية والمتشددة الأخرى، والتي يمكن أن تكون بدافع الإجرام أو الإرهاب.

ـ يجب عليك مراجعة الترتيبات الأمنية الخاصة بك بانتظام والنظر بعناية في أي خطط سفر في جميع أنحاء البلاد.

ـ تقوم تركيا بعمل عسكري منتظم في شمال إقليم كردستان العراق ، وأحيانًا في الجنوب.

ـ هناك مخاطر خاصة في المناطق الجبلية، لا سيما حول قنديل ومخمور وبالقرب من الحدود مع تركيا.

ـ إذا كنت بالخارج وتحتاج إلى مساعدة طارئة من حكومة المملكة المتحدة، فاتصل بأقرب سفارة أو قنصلية أو مفوضية عليا بريطانية.

ـ تقوم السفارة البريطانية في بغداد والقنصلية العامة البريطانية في أربيل بتشغيل خدمة قنصلية محدودة عن طريق التعيين فقط.

ـ قدرة السفارة والقنصلية العامة على زيارة المواقع في جميع أنحاء العراق محدودة والسفر إلى المناطق غير الآمنة لتقديم الخدمات القنصلية قد لا يكون ممكنًا.

ـ قبل السفر ، تحقق من قسم "متطلبات الدخول" للاطلاع على قيود ومتطلبات الدخول الحالية في العراق.

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