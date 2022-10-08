2022/10/08 | 01:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، بصدور توجيه امني بغلق ساحة التحرير ساحة الطيران تقاطع قرطبة وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه امني بغلق ساحة التحرير وساحة الطيران وتنفيذ خطة الطوارئ في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه امني بغلق ساحة التحرير وساحة الطيران وتنفيذ خطة الطوارئ في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).