فرنسا تحث رعاياها على مغادرة إيران

2022/10/08 | 01:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت فرنسا، يوم الجمعة، جميع رعاياها على مغادرة إيران "في أقرب وقت ممكن"، محذرة إياهم من "خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة".

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