كوريا الشمالية: تجربتنا الصاروخية الأخيرة لم تهدد الدول المجاورة

2022/10/08 | 02:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كوريا الشمالية، يوم السبت، إن تجربتها الصاروخية الأخيرة التي قامت بها، يوم الثلاثاء "عادية ومخطط لها للدفاع عن النفس، ولم تشكل أي تهديد للطيران المدني أو الدول المجاورة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، نقلا عن المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران.

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