أحفاد الجد

2022/10/08 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر هؤلاء المبدعين ممن يستحق بجدارة تحية تقدير كونية لسيرته المهنية ومنجزه، العالم السويدي سفانتي بابو، الحائز قبل أيام على جائزة نوبل في "علم وظائف الأعضاء أو الطب" لأبحاثه في مجال التطور البشري.

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