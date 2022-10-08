’توجيهات مشددة’ تسبق انعقاد جلسة البرلمان اليوم

2022/10/08 | 02:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الجهات المعنية، توجيهاتها الأمنية، وذلك بالتزامن مع موعد عقد الجلسة البرلمانية المرتقبة اليوم السبت.وبحسب مصدر أمني مطلع، تحدث لوكالة ايرث نيوز، فقد “وجهت القيادات الامنية بغلق ساحة التحرير وساحة الطيران تقاطع قرطبة، وعدم السماح بعبور العجلات والستوتات والتكاتك والدراجات النارية”.وكذلك تم التوجيه، “بالمباشرة وتنفيذ خطة الطوارئ بدءا من الساعة السادسة […]

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