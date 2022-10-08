2022/10/08 | 03:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب ونائبتان في البرلمان بقص خصلات من شعرهن، خلال جلسة برلمانية، يوم الخميس، دعما للمرأة الإيرانية وتضامنا مع الاحتجاجات في إيران التي اندلعت بسبب وفاة الشابة العشرينية، مهسا أميني، عندما كانت رهن اعتقال "شرطة الأخلاق" الإيرانية التي اقتادتها بسبب "ملابسها غير اللائقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة بلجيكية تقص خصلة من شعرها في البرلمان دعما للمرأة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة بلجيكية تقص خصلة من شعرها في البرلمان دعما للمرأة الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).