2022/10/08 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن لواشنطن أن ترد على الرياض بعد قرار "أوبك بلاس"؟

بينما عبر عدة مسؤولين بالإدارة الأميركية، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، عن استيائهم من قرار مجموعة "أوبك بلاس" خفض الإنتاج بشكل كبير بداية من الشهر المقبل، ارتفعت أصوات في واشنطن، لاتخاذ قرارات ضد السعودية، أبرز أعضاء التكتل النفطي المنبثق عن أوبك.

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