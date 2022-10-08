الكنيسة الأرثوذكسية بروسيا لبوتين في عيد ميلاده: الله وضعك في السلطة لأداء خدمة مهمة

2022/10/08 | 05:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، يوم الجمعة، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده السبعين، مدعيا أن "الله وضع بوتين على رأس السلطة حتى يتمكن من أداء خدمة ذات أهمية خاصة".

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