تحذيرات من موجة كورونا بمتحور جديد

2022/10/08 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية، الطبيب أنتوني فاوتشي من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

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