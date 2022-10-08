2022/10/08 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت أولكساندرا ماتفيتشوك رئيسة منظمة "مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، التي فازت بشكل مشترك بجائزة نوبل للسلام، يوم الجمعة، إلى "تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو و مجرمي حرب آخرين إلى محكمة دولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة منظمة حقوقية فائزة بنوبل تدعو إلى محاكمة بوتين ولوكاشينكو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة منظمة حقوقية فائزة بنوبل تدعو إلى محاكمة بوتين ولوكاشينكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).